Epic Games Store, il gioco gratis di oggi 27 dicembre 2019

Epic Games Store mette a disposizione oggi, 27 dicembre 2019, un nuovo gioco gratis: si tratta di Hyper Light Drifter, lo spettacolare action RPG sviluppato da Hearth Machine.



L'eco di un passato oscuro e violento risuona in una terra selvaggia, intrisa di tesori e sangue. Hyper Light Drifter è un'avventura GdR ricca d'azione, in pieno stile dei classici a 16 bit, ma da meccaniche e design attuale e in scala maggiore.



Coinvolgente e impegnativo, il gioco vanta uno stile grafico eccellente, nonché un gameplay caratterizzato da meccaniche semplici che si fanno tuttavia sempre più sfaccettate.



Per scaricare gratis il titolo da Epic Games Store, cliccate qui, mentre per saperne di più date un'occhiata alla nostra recensione di Hyper Light Drifter.