Control è il gioco dell'anno 2019 anche per Game Informer: dopo quello di IGN.com, il titolo di Remedy Entertainment porta a casa un altro importante riconoscimento.



Come illustrato dai redattori della rivista americana, Control esprime al meglio il gunplay di qualità a cui gli autori di Max Payne, Alan Wake e Quantum Break ci hanno abituati nel corso degli anni, aggiungendovi ulteriore spessore grazie ai poteri telecinetici.



Una parte del successo del gioco è inoltre dovuta al suo peculiare storytelling, alle suggestioni di cui la campagna è infarcita e a una direzione dinamica, originale, di grande impatto.



La storia di Control ruota attorno a Jesse Faden, giovane direttrice del Federal Bureau of Control, un'agenzia governativa che si occupa di scoprire e controllare i fenomeni paranormali.