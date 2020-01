Call of Duty: Modern Warfare, vediamo come vendicarsi dei cheater che usano il glitch dei muri

Il glitch dei muri è un bel problema in Call of Duty: Modern Warfare, consentendo ai giocatori, in alcune mappe, di nascondersi in alcuni punti normalmente non accessibili e colpire indisturbati, non essendo visibili dagli altri, tuttavia questo gli si può rivoltare contro, come dimostrato dal video riportato qui sotto.



In alcune mappe della modalità Ground War di Call of Duty: Modern Warfare, è ormai nota la presenza di alcuni punti in cui è possibile nascondersi letteralmente nelle pieghe del gioco, incastrandosi tra i poligoni in modo da non essere visibili e colpire così indisturbati, come succede nella mappa Tavorsk, in Krovnik Farmland e sotto la mappa di Port, ma sono solo alcuni punti in cui è stato rilevato il problema.



A quanto pare, c'è comunque la possibilità che il trucchetto si rivolti contro i cheater, come potete vedere qui sotto, dove un utente particolarmente stufo di questo problema ha ben pensato di prendere un carro armato e sparare alla cieca all'interno delle zone in cui si verifica il glitch, facendo una strage. Al di là di queste belle soddisfazioni, la cosa non fa che sottolineare però la necessità di riparare il prima possibile queste falle in Call of Duty: Modern Warfare, su cui Infinity Ward sta già probabilmente lavorando.