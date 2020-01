Tales of Arise classificato in Corea, potrebbe arrivare prima del previsto

Tales of Arise è comparso all'interno del catalogo dell'ente di classificazione in Corea e sebbene questo non riporti dettagli nuovi sul gioco Bandai Namco, la sua apparizione può essere già considerata una mezza informazione sulla data di uscita del gioco.



Tales of Arise, nuovo capitolo nella celebre serie di JRPG da parte di Bandai Namco, è dunque presente nelle liste dell'Administration Committee coreana e questa classificazione potrebbe significare che l'uscita del gioco non è lontana. Tales of Arise potrebbe dunque essere lanciato sul mercato nella prima metà del 2020, in attesa di ulteriori informazioni.



Il gioco si è mostrato l'ultima volta nel corso del Tokyo Game Show 2019 con un nuovo trailer, ma è previsto anche per il Taipei Game Show, visto che risulta nella lineup dei titoli confermati per l'evento asiatico.



Attendiamo dunque informazioni anche in tale occasione, anche se non è chiaro se siano previste novità. Tales of Arise è stato annunciato per PC, PS4 e Xbox One e dovrebbe basarsi su un sistema di combattimento evoluto e su un misto di meccaniche classiche per la serie con innesti in stile open world. La data di uscita potrebbe dunque essere prevista per i prossimi sei mesi.