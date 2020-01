Assembla che ti Passa #232

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti e le correzioni sono ben accette a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.



La novità del momento è senza dubbio la Radeon RX 5600 XT, la nuova scheda video AMD che equipaggia la stessa GPU Navi 14 a 7 nanometri della Radeon RX 5700, con un TBP però limitato a 150W contro i 180 della sorella maggiore. Risulta quindi meno veloce anche se con un nuovo BIOS, purtroppo non ancora disponibile per tutte le versioni, si avvicina notevolmente alla RX 5700 grazie a frequenze che per i modelli base passano da 1560MHz a 1615MHz per quanto riguarda il game clock, spingendosi fino a 1670MHz per i modelli di lusso. Una bella differenza quindi, che in alcuni casi sembra includere anche una spinta al clock della memoria, in origine limitato a 12Gbps. Ma la modifica la avvicina pericolosamente alla RX 5700 che secondo i primi test risulta meno conveniente, con un prezzo di 350 euro contro circa 300 a fronte di un vantaggio di appena 4 punti percentuali. Proprio per questo c'è chi ha pensato che le frequenze del BIOS originale non fossero casuali, pensate proprio per evitare scomode sovrapposizioni. Ma provando la scheda senza upgrade i freni imposti alla scheda risultano fin troppo evidenti, visti gli appena 51 gradi di temperatura in gioco. Si spinge invece a circa 64, affiancando la GTX 1600 Super e la RX 5500 XT, una volta aggiornata, andando così ad azzannare alle caviglie il suo obiettivo primario: la GeForce RTX 2060. Risulta infatti di appena un punto percentuale inferiore, sempre secondo i primi test, alla scheda NVIDIA che gode di accelerazione hardware del ray tracing, ma costa di più. Il divario, però, non è più tanto superiore, visto il recente taglio di prezzo effettuato proprio per controbattere alla nuova scheda AMD, capace di garantire framerate elevati in 1080p e di spingere diversi titoli a circa 60fps in 1440p, risultando decisamente più azzeccata e pericolosa della RX 5500 XT. Ma come le future RX 5800 e 5900 rischia di avere poco tempo per far valere i suoi punti di forza, visto l'avvicinarsi di nuove soluzioni da gioco tutte previste per il 2020.



La prima a scendere in campo dovrebbe essere Intel, ma per quest'anno sarà probabilmente vincolata alle soluzioni laptop che abbiamo già visto all'opera al CES. Per quelle di fascia alta, infatti, si parla del 2022, almeno secondo le ultime indiscrezioni che includono qualche dettaglio come l'utilizzo di un processo produttivo a 7 nanometri EUV di TSMC. Niente transistor sviluppati internamente, quindi, e nemmeno transitor 7nm+ nonostante siano già disponibili nell'offerta della fonderia taiwanese, con il probabile doppio obiettivo di lasciare libere le linee produttive destinate alle CPU e ridurre i costi di fronte a quella che si prospetta una dura lotta.

Si troverà infatti a rincorrere due giganti della grafica, con NVIDIA che promette già quest'anno un bel salto in avanti con le GPU Ampere le cui presunte specifiche sono comparse sulle pagine di MyDrivers. Le indiscrezioni rivelano alcuni dati sulle GPU GA013 e GA104 che dovrebbero rispettivamente finire nella GeForce RTX 3080 e nella GeForce RTX 3070, a quanto pare destinate ad avere chip del tutto diversi a differenza delle 2070 e 2080 che sono tutte basate su varianti del TU-104. Ma le specifiche lasciano pochi dubbi. Nel primo caso si parla infatti di 3840 CUDA Core, di 60 SM e di 10GB di memoria GDDR6 su un bus da 320-bit. Nel secondo invece si parla di 3072 CUDA Core, 48SM e bus da 256-bit. Dovrebbero tra l'altro arrivare anche versioni da 20GB di memoria nel primo caso e 16GB nel secondo, probabilmente destinate a finire nei modelli professionali della linea Quadro. Ci dovrebbe essere invece il chip GA102 nelle nuove 3080 Ti e TITAN RTX, con tutta probabilità destinate a superare la conta dei 5000 Cuda core, ma delle nuove ammiraglie non si sa ancora nulla, segno che potrebbero tornare a uscire successivamente alle versioni meno lussuose a differenza di quanto accaduto con la serie Turing. D'altronde se le previsioni sulla potenza si rivelassero realistiche, con un 50% di incremento di fronte a consumi dimezzati anche grazie ai 7 nanometri, una RTX 3080 sarebbe più che sufficiente per mettere a tacere sia la RTX 2080 Ti, sia l'imminente ammiraglia della serie Big Navi che secondo le prime voci di corridoio sarebbe in grado di garantire il 17% di prestazioni in più dell'attuale ammiraglia consumer NVIDIA.



Ma la nuova ammiraglia AMD potrebbe nascondere qualche altra sorpresa, sia in quanto a prestazioni che a funzionalità. Nuovi rumor parlano infatti di un design RDNA2, ancora vincolato a Navi ma più avanzato del precedente e già basato sul processo produttivo a 7nm+, con tutti i benefici del caso in termini di densità di transistor per pollice ed efficienza. Abbastanza, secondo i rumor, per arrivare a 17,5 TFLOP di potenza bruta grazie a 5120 stream processor e 80 compute unit spinti a 1700MHz. Si parla inoltre della possibilità che la nuova GPU comprenda tecnologie dedicate all'accelerazione hardware del ray tracing, nonostante Lisa Su abbia inizialmente dichiarato di non avere intenzione di supportare l'illuminazione basata sulla fisica fino a quando non sarebbe stata garantita sull'intera lineup di una famiglia di schede Radeon, ma garantirebbe alle GPU Navi una competitività maggiore nell'anno in cui questa tecnologia promette di sbocciare, tra GeForce RTX 3000 e console di nuova generazione. Per queste però si parla di un'uscita a fine 2020, proprio quando potrebbe arrivare un'architettura AMD tutta nuova ad affiancare le future CPU Ryzen 4000 desktop.