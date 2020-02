Giochi Nintendo Switch: Knights and Bikes e The Turing Test (settimana 3 febbraio 2020)

Comincia una nuova settimana, anche su Nintendo Switch: in questo rapido articolo daremo dunque un'occhiata più da vicino a tutti i giochi in uscita sulla console portatile della Casa di Kyoto. Così conoscere date di lancio e tutti i dettagli utili.

Si comincia da Knights and Bikes, che debutterà su Nintendo Switch il prossimo 6 febbraio 2020 (un giovedì). Una sua descrizione vi aiuterà a capire meglio il tipo di gioco: "Knights and Bikes è il nuovo gioco per PC e PlayStation 4 di Rex Crowle (Tearaway e LittleBigPlanet) e Moo Yu (LittleBigPlanet, Ratchet & Clank), prodotto dalla Double Fine di Tim Schafer e finanziato tramite una campagna di successo su Kickstarter. Si tratta di un action adventure con grafica dipinta a mano, ambientato nei tardi anni '80 su di un'isola britannica fittizia. I giocatori vestono i panni di Nessa e Demelza e devono esplorarla a bordo delle loro biciclette. Durante la loro avventura trovano tesori, scoprono misteri e finiscono nei guai".

Il giorno successivo, venerdì 7 febbraio 2020, verrà pubblicato su Nintendo Switch The Turing Test. "The Turing Test è un puzzle game in prima persona ambientato su Europa, una delle lune di Giove. Segui le avventure di Ava Turing, un ingegnere dell'International Space Agency (ISA) inviata in missione per indagare sulle cause della scomparsa dell'equipaggio di stanza sul satellite".

Ricapitoliamo dunque i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 3 febbraio 2020, in un pratico elenco ordinato per date di lancio.