Overwatch League e Coronavirus, Blizzard sposta i match in Corea del Sud

La Overwatch League ha spostato i propri match in Corea del Sud per via del Coronavirus durante le settimane 6 e 7 della competizione internazionale.



Blizzard non ha insomma voluto correre rischi, e dopo la cancellazione di alcuni eventi della Overwatch League in Cina ha pensato bene di spostare la location della competizione a Seoul.



Il nuovo calendario degli eventi non è ancora stato annunciato, ma sembra che le variazioni riguarderanno solo la Cina e non si estenderanno dunque ai match previsti a Washington, in Florida e ad Atlanta.



Il problema con questa difficile situazione è che al di là degli effettivi rischi di contagio si sta diffondendo una psicosi generalizzata che può avere effetti nefasti sullo svolgimento di eventi di questo genere.



Lo sanno bene gli organizzatori del Mobile World Congress di Barcellona, cancellato nell'edizione 2020 proprio per via delle tante defezioni dovute al Coronavirus.