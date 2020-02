PS5, per Dreams è l’approdo naturale , ma solo se avrà successo su PS4 dice Media Molecule

PS5 è l'approdo naturale per Dreams, stando a Mark Healey di Media Molecule, ma solo se il gioco avrà abbastanza successo su PS4. Attualmente comunque, gli sforzi del team di sviluppo sono tutti concentrati su quest'ultima.



Sostanzialmente se Dreams avrà abbastanza successo su PS4, la versione PS5 sarà scontata: "In futuro emigreremo su qualsiasi piattaforma sia rilevante." Healey non ha poi voluto aggiungere di più per non far arrabbiare chissà chi. Probabilmente non può parlare apertamente della nuova console finché non sarà presentata da Sony, anche se ormai non è un mistero per nessuno che tutti i suoi studi first party stanno sviluppando titoli di nuova generazione.



Comunque vada, PS5 avrà la retrocompatibilità completa con PS4, quindi chi vorrà potrà provare Dreams a prescindere dalla realizzazione di un'edizione specifica del titolo per la console next-gen. Si parla anche di una versione PC, ma per ora non c'è niente di confermato.



Se volete avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Dreams, in cui Francesco Serino ha scritto:

Come strumento creativo, Dreams è senza dubbio un capolavoro. Qui dentro troverete tutto quel che serve per sfogare digitalmente i vostri attacchi d'arte. Volete mettere alla prova le vostre teorie sul game design? Volete farvi un nome modellando animali? Volete creare la miglior colonna sonora fantasy mai fatta? Con Dreams potrete fare tutto questo e moltissimo di più, sempre che troviate la giusta motivazione.