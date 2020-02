Genital Jousting, il film live action di Netflix ha perso il regista... per quei troll di Devolver

The Netflix live action film based on Genital Jousting has lost yet another director.

Il film live-action Netflix di Genital Jousting ha perso nuovamente il regista. A darne l'annuncio, con un semplice tweet, sono quei geniacci di Devolver Digital. Che in un sol colpo prendono in giro mezza industria dei videogiochi, da Uncharted a The Witcher.

Devolver Digital è famosa nel mondo dei videogiochi sia per aver pubblicato alcuni dei migliori indie del settore, sia per le sue folli conferenze E3 e per il suo irresistibile humour.



"Il film live action di Netflix basato su Genital Jousting ha già perduto un altro regista," ecco cosa c'è scritto in un tweet sparato nel mezzo di un sonnacchioso sabato pomeriggio di febbraio. E in un colpo solo hanno colpito e affondato mezza industria dei videogiochi. Quella impegnata a portare i suoi personaggi più famosi sul grande schermo.



Come per esempio il film di Uncharted e la sua tendenza a cambiare un regista ogni pochi mesi, The Witcher e la sua serie Netflix e, perché no, anche gli ultimi due adattamenti live action, ovvero Sonic - il film e Detective Pikachu.



Ovviamente il fatto che il film live action di Netflix sia dedicato a Genital Jousting, qui la recensione, è il classico carico da 90. C'è da dire che hanno fatto un film sulle emoticon e uno su un party di salsicce: sarà davvero così impossibile avere un film su dei genitali che fanno cose?