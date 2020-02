Dragon Ball Super, capitolo 58 del manga: ecco la data di lancio

Avete già letto il capitolo 57 del manga di Dragon Ball Super e non vedete l'ora di poter fare lo stesso anche con il capitolo 58? Bisognerà attendere un po', ma dopotutto non così tanto: adesso conosciamo la data di lancio precisa.

Akira Toriyama e Toyotaro hanno confermato la data di lancio del capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super: sarà ufficialmente disponibile il prossimo 20 marzo 2020, sia in formato cartaceo (per il momento nel solo Giappone) poi anche online gratuitamente e legalmente, sul sito web di Manga Plus. Chiaramente poi nel corso dei mesi successivi, ma con relativa calma, verrà adattato e tradotto anche in Italia.

Il capitolo 58 del manga di Dragon Ball Super mostrerà probabilmente il nuovo scontro tra Goku e Moro, ma maggiori dettagli saranno disponibili solo a ridosso della data di uscita. Intanto nel campo Fonte di questo articolo trovate il collegamento al sito web di Manga Plus, dove potrete leggere legalmente gli ultimi tre capitoli del manga pubblicati negli ultimi mesi.