Xbox Game Pass: Ninja Gaiden 2 e Reigns: Game of Thrones sono disponibili, Kingdom Hearts 3 domani

Ninja Gaiden 2 e Reigns: Game of Thrones si sono aggiunti al catalogo Xbox Game Pass. Il piatto forte, comunque, arriva domani, dato che Kingdom Hearts 3, Two Point Hospital e Wasteland Remastered saranno scaricabili senza costi aggiuntivi.



Ninja Gaiden 2 è il seguito di uno dei giochi più amati sull'originale Xbox. Il gioco ci farà interpretare il carismatico Ryu Hayabusa impegnato ancora una volta a fronteggiare orde di nemici sempre più aggressivi. Intenzionati, ovviamente, ad estinguere l'umanità. Per fortuna il protagonista potrà contare su nuove armi e abilità per fronteggiare la minaccia. Ninja Gaiden 2 è disponibile per Xbox Game Pass su Xbox One. Qui potete trovare la recensione di Ninja Gaiden.



Reigns: Game of Thrones è il terzo gioco della serie di Reigns. Si tratta di un intelligente gioco di carte capace, con pochi elementi, di raccontare una storia interessante e ricca di colpi di scena. In questo caso il gioco è ambientato nell'universo di Game of Thrones. Reigns: Game of Thrones è disponibile per Xbox Game Pass su PC.



Due buoni giochi, ma il vero piatto forte arriverà domani 25 febbraio 2020. Kingdom Hearts 3 Re:Mind, Two Point Hospital e Wasteland Remastered saranno aggiunti al catalogo Xbox Game Pass per console. Wasteland Remastered arriverà anche su quello PC. Il giorno dopo gli utenti Xbox One potranno giocare a Yakuza 0, mentre il 27 febbraio arriverà Jackbox Party Pack 3.



Scaricherete qualcosa?