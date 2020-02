Monster Hunter il film, pubblicati due nuovi poster

Vediamo due nuovi poster ufficiali del film di Monster Hunter, con Milla Jovovich e Tony JAA nel ruolo di cacciatori di mostri. I due sono abbigliati in linea con le classi del gioco e impugnano armi prese direttamente dalla serie di Capcom.



Jaa interpreta un Hunter e impugna il Great Hunter's Bow, mentre Milla Jovovich impugna la Giant Jawblade. Stando al regista tutte le armi, i costumi e l'equipaggiamento che si vedranno nel film sono stati presi direttamente dal videogioco. Alle spalle dei due attori c'è un'ambientazione desertica che ricorda moltissimo le Wildspire Wastes di Monster Hunter World.



Entrambi i poster avrebbero dovuto essere regalati nel corso della Monster Hunter Festa organizzata da Capcom per il PAX East 2020 di Boston, ma il coronavirus potrebbe aver fatto saltare tutto.



Il film di Monster Hunter è diretto da W.S. Anderson, cui dobbiamo tra gli altri il film di Mortal Kombat, quello di Resident Evil ed Event Horizon. La storia che farà da sfondo all'azione sarà ovviamente diversa da quella del videogioco e racconterà del viaggio del tenente Artemis (Milla Jovovich) e dei suoi uomini in un altro mondo dominato dai mostri. Solo alleandosi con l'Hunter riusciranno ad avere la meglio.



Come ci ricordano i poster, Monster Hunter il film uscirà nei cinema il 4 settembre 2020.