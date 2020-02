Baldur's Gate 3 su PS4 e Xbox One potrebbe non essere possibile, dice Larian Studios

Baldur's Gate 3 si è finalmente mostrato in maniera più chiara nel corso della presentazione andata in scena ieri sera in occasione del PAX East 2020, ma è rimasta inevasa una domanda fondamentale, ovvero la possibilità di vedere il gioco su PS4 e Xbox One.



A quanto pare, non sembrano esserci molte possibilità di vedere Baldur's Gate 3 su PS4 e Xbox One, in base a quanto riferito dall'executive producer David Walgrave in un'intervista su Eurogamer.net, rispondendo direttamente a una domanda che riguardava qualcosa del genere.



"Non credo che le console di attuale generazione siano in grado di farlo andare", ha affermato Walgrave, parlando evidentemente della possibilità di vedere il gioco su PS4 e Xbox One, "Ci sono molti upgrade e aggiornamenti che abbiamo fatto al nostro engine, e non so se tali macchine siano effettivamente in grado di far andare questi elementi. Forse potrebbe funzionare, ma dovremmo abbassare varie caratteristiche come le texture e altro, tanto da modificare troppo il suo aspetto".



Dunque, la questione è un po' bizzarra: la domanda posta da Eurogamer.net riguardava infatti la next gen, a dire il vero, dunque presumibilmente PS5 e Xbox Series X. "Una volta che sarà completa la versione PC viene da pensare alle console, potrebbe arrivare su next gen?" Si legge nella domanda posta dal giornalista. La risposta del producer di Larian parla invece di current gen, ovvero PS4 e Xbox One, dunque non si capisce esattamente se la domanda sia mal interpretata o meno.



Di certo è improbabile che Baldur's Gate 3 non possa funzionare su PS5 e Xbox Series X, ma è strano anche che non vada su PS4 e Xbox One a dirla tutta, considerando anche quanto visto finora. In ogni caso, attendiamo ulteriori delucidazioni sulla questione.



Nel frattempo, Baldur's Gate 3 si è mostrato in un nuovo video di gameplay, oltre alla presentazione del gioco andata in scena ieri sera.