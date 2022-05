Avatar La Via dell'Acqua: il trailer ha ottenuto 148 milioni di views, il confronto con altri film

Secondo quanto indicato da Disney e da 20th Century, il teaser trailer di Avatar La Via dell'Acqua ha ottenuto - nelle prime 24 ore - 148.6 milioni di visualizzazioni, 23 milioni dei quali provenienti dalla sola Cina. Questo dato ci permette di fare un confronto con altri film di successo.

Sappiamo che Star Wars L'ascesa di Skywalker ha ottenuto, sempre nelle prime 24 ore, 112.4 milioni di views. Poco sopra c'è Gli Incredibili 2, con 113.1 milioni di visualizzazioni. A seguire troviamo Black Widow con 116.8 milioni. Avatar La Via dell'Acqua, come detto, arriva invece ben a 148.6 milioni di visualizzazioni ma viene battuto facilmente da F9: The Fast Saga che ha toccato quota 202.7 milioni nelle prime 24 ore.

Ovviamente, dobbiamo ricordare che il teaser trailer di Avatar La Via dell'Acqua è apparso per la prima volta direttamente nelle sale cinematografiche di tutto il mondo prima dell'avvio di Doctor Strange e Il Multiverso della Follia. I dati qui sopra non includono le "visualizzazioni" dal vivo, quindi il film ha raggiunto molte più persone. Il film Marvel ha incassato 187 milioni di dollari negli USA e 450 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi sono molte le persone che hanno avuto modo, in sala, di vedere il trailer del nuovo Avatar.

Voi potete (ri)vederlo qui sopra, oppure andare a questo indirizzo per vedere nuove immagini dei personaggi di Avatar La Via dell'Acqua.