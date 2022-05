Avatar La Via dell'Acqua: nuove immagini del film in uscita nel 2022 mostrano i personaggi

20th Century Studios ha svelato finalmente Avatar La Via dell'Acqua, seguito del primo Avatar del 2009. Oltre a pubblicare un trailer, la compagnia ha anche reso disponibili nuove immagini tratte dal filmato, che mostrano i personaggi al centro del film.

La qualità visiva è ovviamente altissima e le immagini di Avatar La Via dell'Acqua aiutano a notare quei dettagli che, nella rapidità del trailer, andrebbero persi. Varie immagini sono ovviamente legate all'ambientazioni acquatiche, che saranno centrali per questa nuova avventura su Pandora (ovvero il pianeta).

Per il momento non sappiamo troppo del film, ma è sarà "sorprendente e meraviglioso" per la star Sam Worthington. Per scoprirlo dovremo attendere di entrare nelle sale cinematografiche: la data da segnarsi sul calendario è il 16 dicembre 2022.

Diteci, cosa ne pensate di queste immagini? La qualità visiva di Avatar La Via dell'Acqua vi convince? Basterà quella per spingervi a vedere il film oppure cercato qualcosa di più?