Classifica italiana, Nintendo Switch Sports debutta in prima posizione

Nintendo Switch Sports ha debuttato in prima posizione nella classifica italiana, superando due blockbuster di tutto rispetto: da una parte il racer arcade Mario Kart 8 Deluxe, dall'altra il calcistico FIFA 22.

Nintendo Switch Sports (NSW) Mario Kart 8 Deluxe (NSW) FIFA 22 (PS4) Kirby e la Terra Perduta (NSW) FIFA 22 (NSW) Leggende Pokémon: Arceus (NSW) Minecraft (NSW) Elden Ring (PS4) Horizon Forbidden West (PS5) Gran Turismo 7 (PS5)

Come si può vedere, la top 10 è monopolizzata da PlayStation e Nintendo, con un paio di giochi per PS5 che chiudono l'elenco e indicano un probabile restock della console next-gen Sony, come accaduto di recente anche nel Regno Unito.

Per quanto riguarda la vetta, c'è poco da dire: nella recensione di Nintendo Switch Sports abbiamo sottolineato le qualità di questo simpatico sportivo, che punta a bissare lo strepitoso successo di Wii Sports coinvolgendo ancora una volta l'utenza casual grazie anche a una promozione martellante.

In quarta posizione resiste Kirby e la Terra Perduta, segno evidente dell'ottimo lavoro svolto da HAL Laboratory per questo episodio della serie, che sembra aver conquistato davvero tutti.