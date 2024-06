Bloodstained: Ritual of the Night: arriva la seconda modalità classica, con protagonista Dominique

L'obiettivo di questo nuovo DLC è duplice: portare azione vecchio stile e approfondire il personaggio di Dominique. Ora fate attenzione, perché per parlare del DLC dobbiamo dare delle anticipazioni della storia di Bloodstained: Ritual of the Night. Se non volete averne, non leggete oltre.

Finalmente è stato svelato il DLC con la seconda modalità classica di Bloodstained: Ritual of the Night , nonché l'ultimo prima di un seguito vero e proprio. Si chiama Modalità Classica II: La maledizione di Dominique ed è disponibile per 9,99€.

Un DLC narrativo

Dopo essere stata sconfitta da Miriam alla fine del gioco principale, Dominique si ritrova nel limbo, dove non hanno gradito l'uso che ha fatto dei poteri demoniaci. Purtroppo per loro, la nostra è decisamente arrabbiata e intenzionata a sopravvivere per vendicarsi. Per farlo deve rubare i poteri di Bael, che potrebbero riportarla nel mondo dei viventi. Purtroppo non ha tutto il tempo che vuole, perché la sua maledizione la sta distruggendo.

La Modalità Classica II segue direttamente la prima nell'ispirazione ai Castlevania classici. Quindi offre livelli più lineari e difficili, anche se in questo caso con diverse variantti, che porteranno i giocatori a visitare nuovi luoghi, come deserti, foreste, cimiteri e altri ancora. Ci sono anche città piene di mercanti demoni a cui si potrà vendere il bottino accumulato per migliorare l'equipaggiamento.

Nonostante si presenti come un'esperienza completamente diversa, avete comunque bisogno di possedere Bloodstained: Ritual of the Night per giocare a questo nuovo DLC. A questo punto non resta che scoprire come si evolverà la serie, visto che l'autore, Koiji Igarashi, aveva parlato di notizie entro l'anno.