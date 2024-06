Siete fan di Astro Bot? Sony vi regala degli avatar gratis per PS4 e PS5 tramite questo codice promozionale

Gli avatar in questioen sono raffigurati nell'immagine sottostante e immortalano il simpatico robottino mascotte di PlayStation in varie pose. Per ottenerli vi basta riscattare questo codice promozionale: " JPFQ-66LN-QGLJ " (senza virgolette e trattini).

I Days of Play 2024 di PlayStation sono terminati e per ringraziare le community, Sony ha deciso di regalare quattro avatar per il vostro profilo PSN su PS4 e PS5 a tema Astro Bot , il nuovo platform adventure in arrivo nei negozi il 6 settembre.

Come riscattare i codici promozionali su PS4 e PS5

Se non vi è mai capitato di riscattare un codice promozionale, niente paura, è un'operazione semplicissima. Potrete farlo tramite la versione web del PlayStation Store, a questo indirizzo. Dopo aver eseguito l'accesso con il vostro account cliccate sull'icona del vostro profilo nell'angolo in alto a destra dello schermo. Si aprirà un menu a tendina, che include la voce "Riscatta codice". Selezionatela e immetete la sequenza di numeri e lettere che trovate qui sopra e date conferma. E il gioco è fatto.

Gli avatar di Astro Bot in regalo

In alternativa è possibile attivare il codice anche tramite la PlayStation App per dispositivi iOS e Android. Anche in questo caso serve fare l'accesso con il vostro account. Una volta fatto cliccate sull'icona del PlayStation Store nella barra in basso allo schermo. Nel nuovo menu che si apre, cliccate sul simbolo con tre trattini orizzontali in alto a destra e selezionate la voce "Riscatta codice".

Infine, potete eseguire questa operazione direttamente dalla vostra console. Tramite la dashboard selezionate il PlayStation Store. Da qui cliccate sulle Impostazioni (o l'icona con tre pallini) e selezionate Riscatta codice.

Per cambiare avatar, invece, dalla vostra console andate su Impostazioni > Account > Profilo > Avatar e selezionate l'icona che più vi aggrada tra quelle di default e quelle sbloccate, come nel caso di quelle offerte in regalo da Sony.