Il segreto di FromSoftware per Elden Ring e Dark Souls? Mai dare per scontato il successo, secondo Miyazaki

Secondo Hidetaka Miyazaki è quello di non partire mai dall'assunto che qualcosa avrà successo automaticamente perché lo ha già avuto in passato, una filosofia che ha permesso al team di creare giochi sempre migliori e prendere decisioni ponderate. Questo, riassumendo, è quanto ha riferito il boss di FromSoftware in un'intervista con The Guardian prima del lancio di Shadow of the Erdtree, la gigantesca espansione di Elden Ring.

FromSoftware è al momento uno degli studi più apprezzati e famosi del panorama videoludico. Del resto dopo aver creato praticamente un sottogenere con i souls-like e realizzato titoli molti apprezzati come la trilogia di Dark Souls, Bloodborne e non solo, il team ha ottenuto un successo senza pari con Elden Ring , la ciliegina sulla torta di una lunga scia di ottimi risultati che va avanti da oltre dieci anni, il tutto con ritmi di sviluppo e pubblicazione anche piuttosto serrati. Qual è il segreto di questo team?

Avere "spazio di manovra per fallire" aiuta a migliorarsi

"Elden Ring ha gareggiato in un campionato a sé stante, in termini di successo e di critica, ma quello che cerchiamo di fare come azienda è di non dare mai per scontato che ciò si ripeta con i nostri giochi futuri", ha detto Miyazaki.

Uno dei nuovi boss di Elden Ring: Shadow of the Erdtree

"Nessuna decisione si basa sul presupposto che, se abbiamo avuto successo una volta, succederà di nuovo. Questa previsione piuttosto conservativa ci dà spazio di manovra per fallire, e questo a sua volta si traduce in giochi migliori e decisioni migliori. In un modo o nell'altro, credo che l'ipotesi di non fare un altro successo, questa prospettiva conservativa, stia alimentando e aiutando il nostro modo di realizzare giochi".

Da pochi giorni Elden Ring: Shadow of the Erdtree è disponibile nei negozi di tutto il mondo. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione del DLC, mentre se invece siete già entrati nel Regno delle Ombre, potrebbe farvi comodo la nostra soluzione completa.