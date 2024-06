L'annuncio dei giochi “gratis” del PlayStation Plus di luglio è alle porte, ecco data e orario

L'estate è ufficialmente iniziata e siamo alle battute finali di giugno. Tempo per una meritata vancanza dunque, ma anche per l'annuncio ufficiale da parte di Sony per i nuovi giochi "gratuiti" per PS4 e PS5 che verranno resi disponibili a luglio per tutti gli abbonati a qualsiasi tier del PlayStation Plus . Come al solito, anche in assenza di tempistiche ufficiali, non è difficile prevedere la data e l'orario esatti dell'annuncio da parte di Sony.

Quando saranno disponibili i giochi di luglio del PlayStation Plus Essential?

Allo stesso modo è facile anche prevedere quando i nuovi giochi mensili verranno resi disponibili per tutti gli iscritti al servizio, dato che ciò avviene sempre il martedì successivo a quello del loro annuncio ufficiale. Di conseguenza, salvo imprevisti, potrete riscattare e aggiungere alla vostra libreria i titoli in questione dalla mattina del 2 luglio.

Il logo del PlayStation Plus di Sony

Come da prassi al momento Sony non si è sbottanata sui nuovi giochi in arrivo per gli abbonati, che dunque al momento sono avvolti dal mistero. Talvolta è capitato che un leaker del calibro di billbil-kun svelassero in anticipo i titoli in questione e nel caso state pur certi che vi informeremo tramite le nostre pagine.

Per rimanere in tema, vi ricordiamo che dalla settimana scorsa sono disponibili i nuovi giochi PS4 e PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium.