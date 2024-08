Konami pubblica dati di vendita da record, con grandi giochi in arrivo e forse un altro Silent Hill

Anche le iniziative organizzate in occasione del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! Hanno contribuito all'andamento decisamente positivo delle finanze di Konami, in base a quanto riferito.

All'interno di questa crescita generale è stato stimato un incremento del 33,4% nelle vendite digitali, con una particolare accelerazione impartita da eFootball 2024 , cosa che dimostra l'ottimo andamento della simulazione calcistica di Konami, nonostante non se ne parli spesso come di un successo sul mercato.

Potrebbe risultare sorprendente, ma Konami ha appena pubblicato un altro trimestre da record per quanto riguarda vendite e ricavi : il primo trimestre dell'anno fiscale 2025, che va dal primo aprile al 30 giugno, ha visto un incremento notevole delle vendite per il publisher, del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Ottime prospettive nel prossimo futuro

D'altra parte, anche il prossimo futuro sembra particolarmente roseo per lo storico publisher nipponico, con numerosi grossi giochi in arrivo già noti, al netto di ulteriori sorprese.

Tra questi, c'è Silent Hill 2 in arrivo l'8 ottobre e destinato ad attirare l'attenzione di molti, ma non solo.

Il 6 agosto è prevista l'uscita di CYGNI, un nuovo sparatutto che viene pubblicato da Konami e rappresenta un'interessante digressione rispetto alle produzioni standard, trattandosi di uno shooter a scorrimento classico.

Tra le uscite successive ci sono inoltre i seguenti titoli:

Suikoden I&II HD Remaster

Metal Gear Solid Delta

Silent Hill f

Silent Hill: Townfall

Tra i quali spicca in maniera particolare Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, destinato a raggiungere probabilmente dei numeri molto interessanti.

A questi potrebbe peraltro aggiungersi anche un altro Silent Hill: nonostante la serie sia protagonista di un rilancio generale che ha già portato all'uscita dell'avventura breve The Short Message e proseguirà con Silent Hill 2 Remake, Silent Hill f e Silent Hill: Townfall, potrebbe esserci un altro progetto sviluppato internamente.



Questo è quanto riporta il noto leaker Dusk Golem, solitamente molto ben informato per quanto riguarda gli horror come Resident Evil e Silent Hill: c'è un nuovo progetto legato alla serie Konami che sarebbe in lavorazione presso un team interno.