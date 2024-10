I giochi della serie Like a Dragon / Yakuza sono in offerta su Steam con sconti fino al 70%

Se non avete mai giocato alla serie Like a Dragon, in precedenza nota come Yakuza, o alla vostra collezione mancano alcuni capitoli, allora le nuove offerte lanciate da Steam fanno al caso vostro. Infatti, lo store di Valve ha lanciato degli sconti su praticamente tutti i giochi del franchise disponibili su PC.

Ovviamente è incluso anche il capitolo più recente, Like a Dragon: Infinite Wealth, al momento disponibile a metà prezzo a 34,99 euro. Stesso sconto anche per lo spin-off con protagonista Kazuma Kiryu Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, ora acquistabile a 24,99 euro, mentre Like a Dragon: Ishin addirittura è sceso a 17,99 euro, con una riduzione di prezzo del 70%.