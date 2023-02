Microsoft e Sony stanno collaborando per trovare una soluzione per l'acquisizione di Activision

Stando a quanto riportato da MLex, Microsoft e Sony avrebbero aperto una linea di dialogo per tentare di risolvere i problemi relativi all'acquisizione di Activision Blizzard, poco prima dell'incontro dei rappresentanti della casa di Redmond con le autorità antitrust europee, fissato per oggi.

Stando a quanto riportato, prima dell'incontro con la Commissione Europea, Brad Smith di Microsoft avrebbe detto: "Data la nostra strategia, desideriamo fortemente rispondere alle preoccupazioni degli altri. Che sia tramite contratti, come quello che abbiamo firmato con Nintendo questa mattina, o tramite impegni normativi, come siamo sempre stati aperti a fare."

Sony di suo pare aver rigettato l'idea che gli accordi di licenza risolvano i problemi di concorrenza, ma ha comunque iniziato a dialogare con Microsoft per trovare possibili soluzioni. Le obiezioni mosse dalla multinazionale giapponese sono note e riguardano in primo luogo il brand Call of Duty, lo strapotere di Microsoft nel mercato PC con il sistema operativo Windows e i servizi in abbonamento.