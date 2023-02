Microsoft, Sony, Activision e UE: oggi l'incontro decisivo sull'acquisizione

Come avevamo riportato in precedenza, è fissato per oggi a Bruxelles quello che dovrebbe essere l'incontro decisivo tra Microsoft e UE per l'acquisizione di Activision Blizzard, a cui parteciperà anche Sony e rappresentanti di altre compagnie.

L'annuncio dell'incontro era stato già dato la settimana scorsa, ma si tratta di un evento privato e a porte chiuse, dunque sarà difficile ottenere delle informazioni precise e di prima mano sulla questione. All'evento parteciperanno il presidente di Microsoft Brad Smith e il capo di Xbox, Phil Spencer, oltre al CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ma è atteso anche il responsabile di Sony PlayStation, Jim Ryan.

Secondo quanto riferito da Reuters, all'udienza dovrebbero essere presenti anche rappresentanti di altre compagnie come Google, Nvidia, Valve, Electronic Arts e la European Games Developer Federation, oltre a emissari di vari altri enti antitrust nazionali.

L'incontro di oggi riguarda specificamente la Commissione Europea, ma avrà comunque un ruolo chiave per il futuro dell'intera operazione al livello globale, dunque i risultati di questa udienza saranno davvero molto importanti e interessanti per conoscere gli eventuali sviluppi dell'acquisizione.

Ricordiamo che l'UE aveva già presentato le proprie obiezioni formali all'acquisizione di Activision Blizzard, ma si era dimostrata aperta alla discussione con possibili rimedi e proprio su questo argomento verterà l'incontro di oggi. Nelle ore scorse, Microsoft ha reso noto di aver siglato in via ufficiale l'accordo che porterebbe Call of Duty su piattaforme Nintendo per 10 anni, nel caso in cui l'acquisizione dovesse andare in porto, mentre anche il sindacato UNI Global Union si è schierato a favore dell'operazione.