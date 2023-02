Lenovo Legion Pro 5i: disponibilità, prezzo e specifiche per il mercato italiano

Dopo averlo presentato al CES di Las Vegas , Lenovo è quasi pronta per distribuire in Italia il Legion Pro 5i , la sua linea di laptop da gaming più amata e apprezzata. Si tratta, infatti, del portatile, o meglio del desktop replacement , che riesce a rispondere alle esigenze di potenza del videogiocatore moderno mantenendo un costo contenuto e per questo è costantemente tra i PC preferiti tra i gamer e i creator più esigenti.

Completano il pacchetto due pannelli: il primo è uno schermo da 16" in 16:10 WQXGA (2560 x 1600) con una frequenza massima di 240 Hz VRR , un tempo di risposta di 3 ms, una copertura RGB del 100% e 500 nits di luminosità. Il secondo è uno schermo sempre da 16" in 16:10 WQXGA (2560 x 1600) con una frequenza massima di 165 Hz VRR, un tempo di risposta di 3 ms, una copertura sRGB del 100% e 300 nits di luminosità.

Anche nei Lenovo Legion Pro 5i è possibile trovare una struttura termale ibrida, che usa una camera di vapore per GPU e scheda madre e metallo liquido per la CPU unita a un nuovo sistema di ventole. Interessantissimo è il chip IA contenuto al suo interno: si tratta di un processore per il machine learning che adatta e modula le prestazioni del PC a seconda delle esigenze. Nel caso di videogiochi che pesano molto sulla GPU, il chip darà risorse e priorità alla scheda video, mentre quando è la CPU sotto sforzo, si ottimizzeranno i processi per favorire la CPU.

Dimensioni e peso che non passano sicuramente inosservati, ma è anche notevole la tecnologia contenuta all'interno di questi PC. Il ventaglio di configurazioni possibile è piuttosto ampio: si può scegliere tra gli ultimi processori Intel Core HX di tredicesima generazione (Intel Core i9-13900HX, Intel Core i7-13700HX o Intel Core i7-13500HX) e diverse GPU NVIDIA . Si va dalla RTX 3050 con 8 GB per il modello di base, fino a una RTX 4070 da 8 GB per il modello più spinto. Le GPU possono attingere a un massimo di 140 Watt di potenza.

In tutto questo, Lenovo ha cercato anche di mantenere inalterato lo stile dei PC, confermando le linee dei Pro 7i, ma anche la qualità costruttiva dei Legion Pro. Le dimensioni del Lenovo Legion Pro 5i non sono leggermente inferiori a quelle del 7i, con una scocca di 363.4 x 260.35 x 21.9-26.75mm e un peso che parte dai 2,5Kg. Le colorazioni disponibili sono due, Onyx Grey e Abyss Blu.

Come abbiamo detto in occasione della nostra prova del Lenovo Legion Pro 7i agli IEM di Katowice , il ruolo del Pro 5i è quello più delicato nella line-up di Lenovo. Se il Lenovo Legion Pro 7i è il top di gamma che contiene al suo interno il meglio che la tecnologia può fornire in questo momento e si rivolge a chi non ha problemi di budget, Lenovo Legion Pro 5i deve cercare di coniugare la potenza bruta con dei costi più contenuti, così da essere adatto ad una platea più ampia. Stiamo sempre parlando di pro player, giocatori enthusiast e content creator con una buona disponibilità di spesa, ma più attenti al rapporto euro/prestazioni.

Prime impressioni

I processori LA1 del Lenovo Legion Pro 5i

La nostra esperienza col Lenovo Legion Pro 5i è stata breve e circoscritta, ma l'impressione ricavata è quella di avere a che fare con un prodotto premium, curato sotto tutti i punti di vista, praticamente indistinguibile dal Lenovo Legion Pro 7i. Il design, fedele alle linee guida del brand Legion, è pulito e deciso, aggressivo, ma non per questo eccessivo. Le forme del PC sono notevoli, ma non ingombranti e grazie alla colorazione grigia anche eleganti. Non abbiamo potuto vedere la versione blu, ma l'obiettivo di Lenovo è quello di creare un PC che possa essere utilizzato senza dare troppo nell'occhio a scuola e in ufficio, ma che si possa trasformare in qualcosa di più vistoso attivando tutti gli elementi RGB personalizzabili presenti sia sulla scocca sia sulla tastiera, che donano al Lenovo Legion Pro 5i un aspetto molto più "da gaming".

La tastiera è identica a quella del Pro 7i, ovvero ci è parsa di buona fattura, piuttosto "secca" e precisa e sembra poter garantire un buon comfort anche nella digitazione e non solo buone performance gaming. L'organizzazione delle porte, posizionate soprattutto sul retro del PC e non sui lati, aiutano la gestione dei cavi soprattutto in ottica di desktop replacement: alimentatore, monitor esterni, mouse e tastiera possono essere connessi sul retro, lasciando libera la scrivania.

Questo genere di PC, però, deve convincere soprattutto nella capacità di far girare i videogiochi di ultima generazione o i programmi più pesanti in maniera fluida e senza incertezza. Sulla carta Lenovo sembra aver pensato a un hardware bilanciato, in grado di garantire prestazioni e efficienza, ma solo una prova sul campo e qualche test con videogiochi e benchmark di vario genere potranno raccontarci come questo PC potrà servire i videogiocatori più esigenti.