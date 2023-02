Lenovo Legion Pro 7i è disponibile in Italia: specifiche e prezzo del laptop da gaming top di gamma

Dopo averlo presentato al CES di Las Vegas, Lenovo ha già portato in Italia il Legion Pro 7i, il suo laptop da gaming top di gamma. Si tratta del portatile, o meglio del desktop replacement, che il colosso della tecnologia ha creato per rispondere alla esigenze dei videogiocatori e dei creator più esigenti. All'interno della scocca si trovano, infatti, CPU Intel Core di 13° generazione, GPU NVIDIA RTX 40 e l'innovativo chip IA, un nuovo processore pensato per ottimizzare i processi e le risorse del PC. Il Lenovo Legion Pro 7i è già disponibile sul sito ufficiale italiano a partire da 3619€.

Caratteristiche tecniche Lenovo Legion Pro 7i Come abbiamo detto in occasione della nostra prova del Lenovo Legion Pro 7i agli IEM di Katowice, il ruolo del Pro 7i è molto semplice da spiegare. Si tratta del meglio della tecnologia che Lenovo è riuscita a trovare sul mercato e ad includere all'interno di una scocca da 21,95-25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm con un peso complessivo di 2,8 Kg. Dimensioni e peso che non passano inosservati, ma è anche notevole la tecnologia contenuta all'interno di questi PC. Parliamo degli ultimi processori Intel Core HX di tredicesima generazione e di GPU NVIDIA RTX 40 che sono in grado di attingere a un massimo di 175 Watt. Questo è possibile grazie a una struttura termale ibrida, che usa una camera di vapore per GPU e scheda madre e metallo liquido per la CPU unita a un nuovo sistema di ventole, ma soprattutto al chip LA2-Q, un processore per il machine learning che adatta e modula le prestazioni del PC a seconda delle esigenze. Nel caso di videogiochi che pesano molto sulla GPU il chip darà risorse e priorità alla scheda video, mentre quando è la CPU sotto sforzo, si ottimizzeranno i processi per favorire la CPU. Il Lenovo Legion Pro 7i Questo insieme di tecnologie garantiscono prestazioni dal 10 al 15% maggiori in Fortnite e 3DMark e del 3% in Cinebench, ma dovrebbero anche consentire alla batteria da 99.99 Whr di essere sfruttata al meglio. Completano il pacchetto uno schermo da 16" in 16:10 WQXGA (2560 x 1600) con una frequenza massima di 240 Hz VRR, un tempo di risposta di 3 ms, una copertura RGB del 100% e 500 nits di luminosità, e una tastiera 100% Anti-ghosting con 1,5 mm di spessore e pieno supporto al RGB. Lenovo ha voluto anche avere un occhio di riguardo al design, che porta avanti le linee che hanno reso il brand Legion così riconoscibile, e ai materiali riciclati. Scheda tecnica Processore: fino a Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione

fino a Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione Sistema operativo: fino a Windows 11 Pro

fino a Windows 11 Pro Scheda grafica: fino a NVIDIA GeForce RTX 4090, GDDR6 da 16 GB (175 W), boost clock a 2040 MHz

fino a NVIDIA GeForce RTX 4090, GDDR6 da 16 GB (175 W), boost clock a 2040 MHz Schermo: WQXGA (2560 x 1600) da 40,64 cm (16"), formato 16:10, frequenza di aggiornamento variabile a 240 Hz, 100% della gamma di colori RGB, 500 nit, certificazione fino a VESA DisplayHDR 400, supporto per Dolby Vision, supporto per NVIDIA G-SYNC, certificazione TÜV Rheinland, certificazione Pantone X-Rite, chip di intelligenza artificiale LA2-Q

WQXGA (2560 x 1600) da 40,64 cm (16"), formato 16:10, frequenza di aggiornamento variabile a 240 Hz, 100% della gamma di colori RGB, 500 nit, certificazione fino a VESA DisplayHDR 400, supporto per Dolby Vision, supporto per NVIDIA G-SYNC, certificazione TÜV Rheinland, certificazione Pantone X-Rite, chip di intelligenza artificiale LA2-Q Memoria: fino a 32 GB di memoria DDR5 con funzionalità di overclock (2 x 16 GB a 6000 MHz)

fino a 32 GB di memoria DDR5 con funzionalità di overclock (2 x 16 GB a 6000 MHz) Batteria: fino a 99,99 Wh con autonomia prevista di 12 ore, Super RapidCharge (30 minuti di ricarica per passare dallo 0% all'80% di capacità o 60 minuti di ricarica per passare dallo 0% al 100% di capacità)

fino a 99,99 Wh con autonomia prevista di 12 ore, Super RapidCharge (30 minuti di ricarica per passare dallo 0% all'80% di capacità o 60 minuti di ricarica per passare dallo 0% al 100% di capacità) Storage: unità SSD PCIe di quarta generazione fino a 2 TB (2 x 1 TB)

unità SSD PCIe di quarta generazione fino a 2 TB (2 x 1 TB) Audio: sistema con 2 altoparlanti super lineari Harman da 2 W, Amplificatore smart, Audio Nahimic

sistema con 2 altoparlanti super lineari Harman da 2 W, Amplificatore smart, Audio Nahimic Webcam: Full HD (fino a 1080p) integrata, Supporto per Tobii Horizon

Full HD (fino a 1080p) integrata, Supporto per Tobii Horizon Dimensioni: 21,95-25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm

21,95-25,9 mm x 363,4 mm x 262,15 mm Peso: a partire da 2,8 kg

a partire da 2,8 kg Connettività: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Porte: Lato sinistro: USB-C 3.2 di seconda generazione (DisplayPort 1.4, alimentazione da 140 W), USB-A 3.2 di prima generazione Lato destro: Jack combinato cuffie/microfono, USB-A 3.2 di prima generazione, Interruttore per otturatore elettronico Posteriori: Ingresso alimentazione, USB-C 3.2 di seconda generazione (DisplayPort 1.4, alimentazione da 140 W), 2x USB-A 3.2 di prima generazione (1 sempre attiva da 5 V/2 A) HDMI 2.1, Ethernet (RJ-45)

Tastiera: distanza tra i tasti di 1,5 mm, RGB per singoli tasti, Anti-ghosting al 100%, Tasti WASD intercambiabili, Supporto per il software Legion Spectrum RGB