PlayStation Plus Premium: i classici PS1 possono essere anche acquistati a parte

I classici PS1 inseriti oggi nel catalogo di PlayStation Plus Premium possono anche essere acquistati a parte da coloro che non hanno sottoscritto l'abbonamento, in modo da poterli inserire nella propria libreria senza dover essere collegati al servizio.

La questione non è ancora stata codificata come norma standard, dunque resta sempre il dubbio sulla presenza o meno dei singoli giochi classici anche come prodotti acquistabili su PlayStation Store. Per quanto riguarda i casi più recenti, comunque, l'opzione è confermata, visto che ognuno dei quattro giochi classici inseriti oggi nel catalogo può essere acquistato a parte.

In particolare, potete vedere qui sotto i link con i prezzi per acquisto e download diretto dei singoli titoli:

In questo modo, l'accesso ai giochi in retrocompatibilità di PS1 è consentito a tutti, a prescindere dalla presenza dell'abbonamento o meno. Per il resto, abbiamo visto i nuovi giochi PS5 e PS4 di PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2023 annunciati pochi giorni fa e disponibili da oggi, tra i quali spicca in particolare la presenza di Horizon Forbidden West.