Offerte Amazon: zaino antifurto Wenig per laptop in offerta lampo, vediamo lo sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare uno zaino antifurto Wenig. Lo sconto segnalato è di 10€ circa, ovvero del 26% rispetto al prezzo precedente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 39.90€. Lo sconto attuale è quello classico per questo zaino. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon.

Questo zaino antifurto dispone di una protezione con blocco password delle doppie cerniere. Le dimensioni permettono di inserire laptop e tablet fino a 15.6 pollici. Ha tre tasche principali, nove tasche interne, due tasche laterali e ha uno spazio dedicato per i propri device tecnologici per non graffiarli. Dispone anche di una presa per connettere il cavo di ricarica dello smartphone (powerbank non inclusa) e una presa per connettere le cuffie jack. È resistente all'acqua.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Zaino antifurto Wenig

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.