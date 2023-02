Nintendo sarà al PAX East 2023, forse con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo sarà al PAX East 2023, come confermato dalla stessa compagnia. Allo stesso evento sarà presente anche The Pokémon Company, tanto per dire che sarà una bella tre giorni per i possessori di Nintendo Switch. La casa di Mario porterà alcuni dei suoi titoli più recenti, tra i quali si spera che sia presente in forma giocabile anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Da specificare che la presenza di quest'ultimo è più che altro un desiderio dei giocatori, visto che Nintendo non ha annunciato niente in merito. In effetti non ha fornito alcuna lineup della sua partecipazione, il che non è stranissimo, ma ovviamente si è aperta la lotteria delle ipotesi.

Del resto The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarebbe perfetto per la manifestazione, vista la distanza di meno di due mesi dalla data di uscita. Considerate che il PAX East 2023 si svolgerà dal 23 al 26 marzo 2023 a Boston, mentre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom uscirà il 12 maggio 2023 in tutto il mondo. Insomma, al momento dell'evento il gioco dovrebbe essere praticamente finito, tenendo presenti anche i tempi di produzione delle cartucce e di distribuzione sul mercato.

Naturalmente è giusto precisare che queste sono per la maggior parte speculazioni, con niente di ufficiale alle spalle. Quando Nintendo annuncerà la sua lineup per il PAX East 2023 vi sapremo ridire.