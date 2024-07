PlayStation regala 3 mesi di Apple TV+ gratis: torna la promozione per i possessori di PS4 o PS5

Un'offerta ciclica per nuovi utenti e altri con abbonamento scaduto

È sostanzialmente un'iniziativa corrispondente a quella che abbiamo visto anche per Xbox nei mesi scorsi, ma qualcosa del genere era già stato proposto anche su PlayStation, dunque si tratta di promozioni che vengono riattivate ciclicamente per gli utenti console.

Un banner di The Morning Show

Tutto quello che occorre è una console PS4 o PS5, un account PSN e un ID Apple.

Per attivare l'offerta è necessario trovare l'app di Apple TV tramite la scheda TV e video di PS4 o nella Home contenuti multimediali di PS5, scaricare e aprire l'app in questione e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Apple TV+ è il servizio di streaming video da parte di Apple e ha un catalogo ricco di diverse produzioni di grosso calibro come Ted Lasso, For All Mankind, Lezioni di Chimica, The Morning Show e anche diversi film come Killers of the Flower Moon, Napoleon, Masters of the Air e Monarch: Legacy of Monsters.