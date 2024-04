Xbox: 3 mesi di Apple TV+ gratis per tutti gli utenti, Xbox Game Pass non è necessario

Come scritto sul blog ufficiale, per usufruire dell'offerta tutto quello che dovrete fare "è sottoscrivere un nuovo abbonamento Apple TV+ o riattivare una sottoscrizione qualificata sulla vostra Xbox prima del 7 luglio 2024 , e riceverete 3 mesi di Apple TV+ gratis. Nessun vincolo, nessuna spesa nascosta, solo intrattenimento illimitato a portata di mano."

Che cos'è Apple TV+?

Alcuni dei contenuti di Apple TV+

Apple TV+ è un servizio di streaming in abbonamento che offre una casta gamma di contenuti originali prodotti da Apple, incluse serie tv premiate, come Ted Lasso, Severance e Mythic Quest giusto per citarne alcune, nonché film, documentari, programmi per bambini e molto altro ancora.

L'abbonamento ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere condiviso con fino a 5 persone. Inoltre, volendo è possibile scaricare i contenuti per la visione offline sui dispositivi Apple. Il servizio è disponibile per tutti i dispositivi Apple, smartTV e console PlayStation e Xbox.