Coca-Cola sostituisce gli attori con l’intelligenza artificiale per il suo celebre spot natalizio

La nuova versione dello spot natalizio di Coca-Cola, l'iconico Holidays Are Coming, ha suscitato un'ondata di critiche per l'uso esclusivo dell'intelligenza artificiale nella sua realizzazione. I brevi spot del 2024 sono stati creati interamente con tecnologie AI, eliminando la necessità di attori reali e location fisiche. Questa decisione, secondo Coca-Cola, è stata presa per ottimizzare costi e tempi, ma molti fan si sono dichiarati contrari, definendo il risultato "freddo" e "privo di anima".

In onda dal 1995

Il celebre spot, trasmesso per la prima volta nel 1995, è da decenni un simbolo dell'arrivo delle festività natalizie, con i suoi camion rossi illuminati che attraversano paesaggi innevati. Tuttavia, la versione di quest'anno, sviluppata in collaborazione con studi come Secret Level e Wild Card, ha deluso molti spettatori. Gli utenti dei social media, in particolare su X (ex Twitter), hanno criticato duramente l'aspetto visivo e il concetto stesso. "È come assistere alla morte dell'arte e nessuno sembra preoccuparsene", ha scritto un utente.

Coca-Cola ha risposto alle critiche sottolineando che l'obiettivo era modernizzare l'immagine del brand, mantenendo la sua missione di "diffondere felicità". Secondo Javier Meza, responsabile marketing per l'UE, l'idea di utilizzare l'IA non è nata dall'inizio, ma è stata considerata come una soluzione innovativa per adattare lo spot ai "tempi moderni". Tuttavia, l'argomentazione non sembra aver placato le polemiche, poiché molti ritengono che l'uso dell'IA penalizzi i creativi e riduca l'autenticità dei contenuti.