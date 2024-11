ASUS VY249HGE, il monitor da gaming è in forte sconto per il Black Friday di Amazon

Il monitor è senz'ombra di dubbio una delle componenti più importanti di un PC desktop, soprattutto quando viene utilizzato per il gaming. Alla luce di questo e in occasione della settimana del Black Friday (che terminerà il prossimo 2 dicembre), Amazon ha ben pensato di proporvi il monitor ASUS VY249HGE in offerta con un ottimo sconto del 13%, permettendovi di risparmiare quasi 20 euro rispetto al prezzo più basso visto negli ultimi 20 giorni. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo, o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il monitor VY249HGE è disponibile in offerta su Amazon a soli 119,99 euro, contro i 138,67 euro del prezzo più basso degli ultimi giorni. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.