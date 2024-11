Il cast di Skeleton Crew parla della nuova serie TV di Star Wars

Disney ha pubblicato un interessante dietro le quinte in cui il cast di Skeleton Crew parla della nuova serie televisiva ambientata nell'universo di Star Wars, che sarà disponibile a partire dal 3 dicembre sulla piattaforma streaming Disney+.

Nel video il produttore e sceneggiatore Jon Watts ci introduce alle vicende dei ragazzini protagonisti dello show, che per qualche motivo si perdono nella galassia e devono trovare un modo per tornare a casa. A un certo punto, però, si imbattono nel misterioso Jod.

Jod è il personaggio interpretato da Jude Law e si pone come una figura misteriosa, controversa e catalizzante per l'intero cast: una guida per i piccoli protagonisti dell'avventura, ma al contempo un uomo dal passato oscuro, che avremo modo di scoprire.

Nel dietro le quinte, Watts ha confermato l'obiettivo di ripercorrere le atmosfere di un classico come quello dei Goonies, ed è convinto che Skeleton Crew riuscirà a raggiungere questo pur complicato obiettivo.