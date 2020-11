PS5 è di nuovo preordinabile da Mediaworld: affrettatevi nel caso in cui non lo abbiate già fatto, dato che le console non saranno messe in vendita direttamente nei negozi.

PlayStation 5, oltretutto, dovrebbe arrivare il 19 novembre, in linea col day one. L'edizione in preordine per ora solo quella con disco, ovvero la più costosa. Quella che costa 499 Euro e, come abbiamo detto, la consegna è garantita per il day one, ovvero entro il 19 novembre.

Questo il link per prenotarla.

Essendo un articolo molto richiesto, vi esortiamo a sbrigarvi, anche perchè Sony non vuole che le PS5 vengano esposte, ma preferisce che vengano vendute online, con magari solo il ritiro in negozio. Inoltre non sappiamo se primo o poi anche la versione Digital sarà rimessa in prenotazione.

Comunque e in ogni caso non perdetevi la nostra maratona Twitch di oggi di PS5, dove mostreremo dal vivo la console next-gen in tutta la sua bellezza.