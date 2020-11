Twitch accusata di abbassare la qualità video dei parassiti che usano Ublock

Secondo molti utenti, Twitch starebbe abbassando la qualità degli streaming degli utenti che utilizzano Ublock e simili, ossia di chi ha installato del software esterno per bloccare le pubblicità. Una specie di provvedimento anti parassiti, ma soft.

Quest'estate Twitch ha iniziato a testare un nuovo sistema automatico di ads, odiatissimo dalla comunità perché accusato di bloccare le trasmissioni. Non c'è voluto molto perché Ublock fosse aggiornato per fermarlo. Twitch ha provato a dissuadere gli utenti inviando loro dei messaggi per convincerli a non utilizzare gli adblocker, ma non c'è stato niente da fare.

Il 5 novembre, quindi, Twitch pare aver abbassato la qualità dello streaming video per tutti quelli che utilizzano questi software, tanto che molti se ne sono lamentati durante le trasmissioni, spingendo alcuni noti streamer con Tyler1 a prendere posizione (nel suo caso a favore degli utenti).

Comunque sia, lo stesso giorno gli utilizzatori degli adblocker si sono ritrovati con trasmissioni da massimo 480 e 360p. Pare che siano già in preparazione dei fix per bypassare il sistema, ma Twitch potrebbe rispondere a stretto giro continuando quella che ormai sembra essere una vera e propria guerra. Chi la spunterà? La battaglia tra guardie e ladri continua.