PS5: MediaWorld venderà nuove console il 19 novembre, ma solo online

PS5 sarà nuovamente disponibile da MediaWorld anche nel giorno di lancio, ovvero il 19 novembre 2020, ma solo acquistabile online e non in negozio, in base a quanto riferito oggi in una precisazione inviata dalla catena di rivenditori.

Dopo aver precisato come sia andata la questione dei preorder riaperti e delle cancellazioni, riferendo che la nuova mandata di PS5 che era comparsa nei giorni scorsi era destinata solo "ai clienti che non hanno concluso correttamente l'ordine il 25/9/2020, da inserire entro e non oltre il 2/10/2020, come ben visibile sulla scheda informativa nella pagina prodotto del sito, precedente l'acquisto", come riportato nell'email inviataci da MediaWorld, la catena ha anche fatto presente che nuove PS5 saranno comunque disponibili nel giorno di lancio della console.

Altre console PS5 saranno disponibili SOLO ONLINE il giorno del lancio, il 19 novembre. Non ci saranno quantità disponibili per l'acquisto direttamente in negozio. Continuate a seguirci online per ulteriori aggiornamenti.

Dunque anche MediaWorld segue, almeno per quanto riguarda le nuove console messe a disposizione, le direttive impartite da Sony per quanto riguarda il day one di PS5, che si svolgerà esclusivamente online per quanto riguarda le nuove console disponibili, dunque escludendo da questo le unità che sono state già prenotate e che potranno essere comunque ritirate in negozio, salvo ulteriori restrizioni.

Sospettiamo che la quantità di PS5 in più disponibili al lancio online sia comunque piuttosto esigua rispetto alla domanda, considerando l'andamento delle prevendite, dunque dovrete probabilmente essere pronti a cliccare velocemente. Nel frattempo, ricordiamo che da oggi MediaWorld anticipa il Black Friday con sconti su giochi, controller e iPhone.