GTA 5 supera i 135 milioni di copie, Red Dead Redemption 2 a quota 35

Durante la recente call con gli azionisti Take-Two ha comunicato i dati di vendita dei suoi due blockbuster. La corsa di GTA 5 sembra inarrestabile e l'open world ha ormai superato i 135 milioni di copie. A confronto numeri di Red Dead Redemption 2 sembrano bassi, ma il colossal western è a quota 35 milioni.

Tra i numeri condivisi dalla firma ci sono anche le ottime prestazioni di NBA 2K21 che, nell'attesa della versione next gen, è già a quota 5 milioni, The Outer Worlds a 3 milioni, Mafia Trilogy / Definitive a 2 milioni e infine PGA Tour 2K21 che ha superato il milione di copie.

Per avere un confronto NBA 2K21 sta andando meglio di NBA 2K20, con le microtransazioni salite del 74% anno su anno. Le vendite di The Outer Worlds sono salite grazie all'uscita della versione per Nintendo Switch, nonostante sia piuttosto mediocre.

Il primo Red Dead Redemption ha venduto 15 milioni di copie, ovvero meno della metà di RDR2, mentre la corsa di GTA V sembra destinata a riprendere dopo il lancio su PS5 e Xbox Series X.

Nel frattempo il boss di Take-Two ha detto di essere molto scettico sul Game Pass.

