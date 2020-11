Take-Two è "molto scettica" che servizi come l'Xbox Game Pass siano il futuro

Durante una recente conference call con gli investitori, il presidente di Take-Two Karl Slatoff si è detto "molto scettico" nei confronti di sistemi in abbonamento come EA Play o Xbox Game Pass. Per lui, infatti, è molto improbabile che diventino il modo principale con il quale i giochi saranno distribuiti in futuro.

Questo nonostante i giochi della sua compagnia, da quelli 2K Games a quelli di Rockstar, siano comparsi più volte su servizi analoghi. Slatoff, però, ha confermato che, se le sue previsioni si rivelassero sbagliate, la compagnia non avrà nessun problema a seguire quel trend.

"Siamo molto scettici sul fatto che gli abbonamenti come Xbox Game Pass saranno l'unico modo, o quello principale, col quale l'intrattenimento interattivo sarà distribuito", ha affermato Slatoff. "E questo è legato al modo in cui le persone consumano i videogiochi. E anche perché il prezzo per possedere un titolo è molto ragionevole e molto, molto basso, se calcolato su base oraria," ha continuato Slatoff, giustificando in questo modo la politica di prezzo della sua compagnia.

"Quindi penso che sia improbabile che i piani di abbonamento dei videogiochi si affermino come modello di business principale. Gli abbonamenti possono svolgere un ruolo per ampliare il proprio catalogo. Abbiamo supportato numerosi abbonamenti, offerte di abbonamento con giochi in catalogo e immagino che continueremo a farlo. E in ogni caso, alla fine dei conti, sarà sempre il consumatore a decidere e noi saremo dove si trova il consumatore".

Al momento 15 milioni consumatori sono su Xbox Game Pass, mentre sono 6,5 i ​​milioni di persone che hanno sottoscritto il servizio di abbonamento a pagamento EA Play. Basteranno a far cambiare idea a Take Two?