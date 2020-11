Assassin's Creed Valhalla su Nvidia RTX 3090 non raggiunge i 60 fps in 4K e dettagli Ultra

Assassin's Creed Valhalla sembra un altro gioco estremamente impegnativo per le schede video dei PC, come dimostra il fatto che nemmeno una possente Nvidia GeForce RTX 3090, l'attuale top di gamma per quanto riguarda la compagnia, riesce a farlo andare a 60 fps con risoluzione 4K e dettagli Ultra.

Si tratta di un vero e proprio stress test per ha scheda, considerando che il gioco è in arrivo in questi giorni, probabilmente in attesa di ulteriori ottimizzazioni che dovrebbero semplificare la vita dei PC, ed è anche decisamente pesante dal punto di vista grafico.

Forse anche troppo, però: in base al benchmark del gioco effettuato da GameGPU, visibile nel video riportato qui sotto, l'RTX 3090 non riesce a raggiungere i 60 fps stabili in 4K a Ultra. Ovviamente si tratta del massimo raggiungibile in termini di qualità grafica secondo le impostazioni previste per il gioco Ubisoft, ma si tratta anche della scheda attualmente più potente sul mercato da parte di Nvidia e per quanto riguarda il gaming, dunque sarebbe lecito aspettarsi qualcosa di più.

Si raggiungono invece una media di circa 56 frame al secondo, non proprio un risultato da strapparsi i capelli dalla disperazione ma quello che conta è notare come si comporti il gioco con il top di gamma da parte di Nvidia e il dato può essere deludente. Tanto più che in-game le performance sembrano peggiori che nel benchmark, visto che in alcuni villaggi si scende verso i 40 fps.

In ogni caso, più che improbabili impossibilità tecniche della scheda in questione, il motivo di tale risultato sta probabilmente nella mancanza di ottimizzazione per Assassin's Creed Valhalla, che verrà probabilmente migliorato in corsa con qualche patch correttiva o aggiornamento migliorativo dopo l'uscita.

Nei giorni scorsi abbiamo visto anche come gira con una RTX3080, mentre ricordiamo che su Xbox Series X è previsto andare a 4K e 60 fps, in attesa di ulteriori analisi più precise.