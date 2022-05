PS Plus Extra e Premium: si dovrà accedere a internet ogni sette giorni per usare i giochi

PlayStation Plus sta per espandersi in tre nuovi livelli: Essential, Extra e Premium. Ora, scopriamo che per gli ultimi due sarà necessario connettere il proprio account al PSN ogni sette giorni per continuare a giocare.

Tramite una pagina del PS Blog, possiamo leggere la seguente informazione. "Quando sono offline, posso giocare ai giochi che ho scaricato dal catalogo offerto da PlayStation Plus Extra o Premium/Deluxe? Sì. Tuttavia, quando giochi a un titolo scaricato dal catalogo dei piani PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe, dovrai accedere a PSN ogni sette giorni per convalidare il tuo abbonamento PlayStation Plus e mantenere l'accesso al gioco."

Il logo di PS Plus

In altre parole, per poter usufruire dei giochi scaricabili di Extra e Premium è necessario accedere al PSN ogni sette giorni. Non si tratta di un limite particolarmente restrittivo, visto che in primo luogo è necessario accedere a internet e al PSN per poter scaricare i giochi. Inoltre, oramai la maggior parte dei giocatori ha la console costantemente connessa.

Si tratta comunque di una novità da notare, nel caso qualcuno per necessità dovesse spostare la console in un luogo dove non ha accesso a internet per più di una settimana. Viene anche precisato che i giochi scaricabili ogni mese del piano PS Plus Essential non richiederanno questa verifica di accesso al PSN. In altre parole, il piano base del servizio non ha modifiche rispetto al funzionamento attuale.

