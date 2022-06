Wo Long Fallen Dynasty: livello di difficoltà discusso dal producer, che ha lavorato a Bloodborne

Fumihiko Yasuda, produttore di Wo Long Fallen Dynasty, ha parlato con IGN USA della difficoltà del gioco, spiegando anche di aver imparato molto da Bloodborne, per il quale è stato produttore quando lavorava per Sony.

"Produrre Bloodborne è stata un'esperienza molto importante per me. I giochi difficili non dovrebbero essere difficili solo per il gusto di esserlo. Penso che sia davvero importante che questa difficoltà esista allo scopo di dare un senso di realizzazione ai giocatori una volta che l'hanno superata. Per questo penso che i giocatori debbano sempre potersi rimproverare quando muoiono. Il gioco deve essere equo e la sua difficoltà non deve mai essere irragionevole. A questo proposito, il fatto che io stesso non sia molto bravo nei videogame gioca a mio favore. Mi verrà sempre spontaneo giudicare la correttezza dei giochi", ha detto Yamagiwa.

"Abbiamo deciso di renderlo un gioco impegnativo fin dall'inizio. Con tutti gli eroi leggendari del periodo dei Tre Regni, può sembrare un po' buffo, ma in realtà era un periodo di guerra e devastazione. Era un periodo oscuro in cui si combatteva costantemente, il che si sposa benissimo con un gioco simile a un Souls. Essendo ambientato in Cina, Wo Long è più massiccio in scala rispetto ai nostri precedenti giochi ambientati in Giappone, il che ci ha permesso di mostrare un mondo più duro e oscuro. Lo stesso vale per la difficoltà. Non c'è dubbio che questo sarà un gioco estremamente impegnativo, ma abbiamo trovato nuovi modi per affrontare questa difficoltà. A questo proposito, i giocatori possono aspettarsi un tipo di soddisfazione che non era presente nei precedenti titoli del Team NINJA", ha dichiarato Yasuda.

Wo Long Fallen Dynasty

