MediaTek Dimensity 9400 Plus: possibile lancio l'11 aprile con miglioramenti alle prestazioni

Il MediaTek Dimensity 9400 Plus potrebbe arrivare prima del previsto. Secondo quanto riportato da Digital Chat Station , noto leaker cinese solitamente affidabile, il nuovo processore di punta di MediaTek sarà presentato mercoledì 11 aprile. Finora, l'azienda non ha confermato ufficialmente la data, ma si era già parlato di un lancio ad aprile, quindi l'indiscrezione appare plausibile.

Quali novità rispetto al Dimensity 9400?

Come spesso accade con le versioni "Plus", il Dimensity 9400 Plus non dovrebbe portare cambiamenti radicali, ma piuttosto piccoli miglioramenti in termini di prestazioni. L'architettura della CPU rimarrà invariata, ma con frequenze operative leggermente superiori.

Le specifiche del Dimensity 9400

Secondo le prime indiscrezioni, il core principale Cortex-X925 dovrebbe passare da 3,63 GHz a 3,7 GHz, garantendo un incremento delle prestazioni single-core. Il resto della configurazione dovrebbe restare identico, con tre core Cortex-X4 a 3,3 GHz e quattro Cortex-A720 a 2,4 GHz, oltre a una cache L3 da 12 MB.