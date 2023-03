Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: MEGA, trailer ufficiale conferma nuove skin e ambientazione

Fortnite Capitolo 4 Stagione 2: MEGA si mostra in un nuovo trailer introduttivo, che per il momento conferma gran parte delle informazioni trapelate finora come le nuove skin e la nuova ambientazione inedita, ispirata a una Tokyo del futuro.

In attesa del trailer cinematografico che arriverà questa notte, in corrispondenza con il lancio di Fortnite Capitolo 4 Stagione 2, arrivano intanto diverse conferme da questo video introduttivo, almeno per quanto riguarda i nuovi contenuti inediti.

Intanto, c'è la conferma ufficiale sul nome MEGA, che era già emerso nei giorni scorsi, ma non solo, perché si vedono finalmente in maniera più chiara diversi contenuti in arrivo.

Vengono dunque confermati gli elementi che erano trapelati in precedenza sul nuovo Pass Battaglia, tra cui una serie di nuove skin che sembrano in tema con l'ambientazione particolare che verrà introdotta in questa stagione. Si tratta di una sorta di metropoli futuristica, che sembra richiamare una sorta di versione fantascientifica di Tokyo, visti i riferimenti al Giappone.

Nelle ore scorse, è stata confermata anche la skin di Eren da L'Attacco dei Giganti per il Pass Battaglia, all'interno della nuova collaborazione di cui si sta parlando da un po' di tempo a questa parte nelle voci di corridoio, anche se questa non risulta visibile in questo trailer.

Tra le altre cose, vediamo motociclette, armature samurai, costumi da conigli antropomorfi e una vera e propria città a disposizione per i giocatori all'interno di questa nuova Stagione, che partirà domani mattina, 10 marzo 2022, alle ore 8:00.