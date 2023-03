Fortnite Stagione 2: confermata la skin di Eren da L'Attacco dei Giganti per il Pass Battaglia

Confermando la fuga di informazioni dei giorni scorsi, Epic Games ha svelato l'arrivo della skin di Eren Jaeger nella Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite, intitolata "Mega", grazie a un crossover con L'Attacco dei Giganti.

La conferma arriva tramite un post pubblicato su Twitter con allegata un'immagine (quella in cima alla notizia) che mostra Eren nella sua tenuta da combattimento di fronte a una città futuristica di stampo giapponese, in cui i giocatori potranno darsi battaglia a partire dalla Stagione 2, che aprirà i battenti tra poche ore.

Epic Games dunque ha confermato le indiscrezioni che come da tradizione precedono l'inizio di una nuova stagione di Fortnite. Tra queste vale la pena ricordare anche il presunto leak che ha svelato le otto skin del Pass Battaglia della Stagione 2 e i rumor relativi all'introduzione di un'inedita modalità con visuale in prima persona per il battle royale.

La Stagione 2 del Capitolo 4 di Fortnite Battaglia Reale avrà inizio domani, venerdì 10 marzo 2023, e sarà preceduta da una manutenzione programmata dei server di gioco, in programma per le 08:00 italiane.