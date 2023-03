One-Punch Man: il cosplay di Tatsumaki di pamdroid18 è una forza della natura

Approfittando del crossplay con Overwatch 2 molti cosplayer stanno vestendo nuovamente i panni dei supereroi di One-Punch Man, un po' anche per ingannare l'attesa in vista della Stagione 3 dell'anime. Oggi ammiriamo il cosplay di Tatsumaki realizzato da pamdroid18.

Non si direbbe dall'aspetto, ma Tatsumaki (o Tornado nella versione italiana) è una potentissima esper in grado di causare veri e proprio cataclismi con i suoi poteri psichici, nonché uno dei membri più forti dell'Associazione degli Eroi. Ha un carattere lunatico e non sopporta che le si manchi di rispetto, il che dà vita a vari momenti comici in One-Punch Man dato l'atteggiamento disinteressato del protagonista Saitama nei suoi confronti.

Il cosplay di pamdroid18 come possiamo vedere è di buona fattura in termini di parrucca e costume, nonostante la modella si sia presa alcune libertà per quanto riguarda il vestito, che in questo caso sfoggia anche una vistosa scollatura.

