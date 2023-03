Master of Magic: Through the Myrror, aggiornamento gratuito disponibile

Master of Magic ha ricevuto un aggiornamento gratuito, Through the Myrror, che introduce nello strategico di MuHa Games ed Eerie Forest Studio la nuova fazione dei Goblin ma anche tratti inediti, eroi e altro ancora.

Se avete letto la nostra recensione di Master of Magic, saprete che ci troviamo di fronte a un remake solido e competente, caratterizzato da un impianto ancora oggi coinvolgente e interessante, che l'update va ad arricchire ulteriormente.

Through the Myrror consente di utilizzare quattro nuovi maghi, disponibili gratis per tutti i possessori di Master of Magic, nonché la già citata fazione dei Goblin: piccole ma insidiose creature umanoidi fortemente legate alla natura e molto abili in battaglia.

I nuovi tratti consentono di aggiungere personalità e poteri al nostro mago, mentre vengono introdotti nel pacchetto anche nuovi eroi e campioni che aumentano la varietà dell'esperienza.

A proposito, contestualmente all'annuncio di presentazione dell'aggiornamento Through the Myrror è stato rivelato anche che il classico Master of Magic è tornato su Steam.