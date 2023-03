eFootball 2023: la patch 2.5.0 arriva ad aprile, ecco le novità svelate da Konami

Tramite il sito ufficiale di eFootball 2023, Konami ha annunciato che lancerà l'aggiornamento di primavera, ovvero la patch 2.5.0, nel corso del mese di aprile, svelando anche alcune delle novità per il suo titolo calcistico.

L'update di primavera di eFootball introdurrà degli slot giocatore aggiuntivi in "La mia Squadra", che passeranno dai 500 attuali fino a un massimo di 900 usando i GP. Verrà introdotta anche una nuova funzione che permette di aggiungere fino a 5 abilità ai giocatori esistenti, fino a un massimo di 15.

La patch 2.5.0 introduce inoltre oggetti aggiuntivi per rinnovare i contratti dei giocatori e metodi alternativi per ottenerli. Nello specifico svincolando determinati tipi di calciatori (Epico, Leggendario, Trending, In Evidenza e In Risalto) otterrete il "Rinnovo del contratto (10 giorni)", che sarà incluso anche nel Pass Partita e come ricompensa.

Ci sarà anche la nuova funzionalità "Eredità Progressi", tramite la quale i giocatori potranno trasferire Punti esperienza e Abilità aggiuntive da un giocatore a un altro spendendo GP. Tenete presente che il quantitativo di punti necessario dipenderà dal calciatore da cui verranno prelevate abilità ed esperienza, e che una volta terminato il processo verrà eliminato.

Konami afferma che la patch 2.5.0 di eFootball includerà anche altre novità e funzionalità, che verranno svelate in un secondo momento, probabilmente a ridosso della pubblicazione. Giusto pochi giorni fa il gioco è arrivato a quota 600 milioni di download e per festeggiare i fan hanno ricevuto alcune ricompense gratuite.