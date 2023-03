Arctic Awakening: scopriamo come è nata questa avventura al freddo

Scene di sole caldo in una foresta innevata si alterneranno a notti buie e situazioni di pericolo in Arctic Awakening e in questo speciale sul nuovo titolo di GoldFire Studios vi racconteremo le atmosfere e le fonti di ispirazione che hanno dato vita a questo indie che uscirà nel corso del 2023.

Arctic Awakening sarà un' avventura a mondo aperto in cui l'obiettivo sarà ritrovare il vostro co-pilota, disperso anche lui nelle foreste innevate dell'Alaska più rurale. Dalle prime immagini del trailer è chiaro fin da subito che non ci saranno solo il freddo e il terreno impervio ad ostacolarvi.

" Arctic Awakening punta tutto sulla storia , non preoccupatevi dell'elemento survival, non morirete né di freddo né di fame", con queste parole il CEO di GoldFire Studios James Simpson ha scelto di descrivere il gioco a cui lui e il suo team stanno lavorando. Ambientato nelle terre selvagge dell'Alaska in pieno inverno, Arctic Awakening è un videogioco indie che vi metterà nei panni di Kai, un ex pilota della Marina Militare Americana il cui aeroplano si è schiantato dopo essere stato colpito da un fulmine.

Più di un semplice compagno

Il robot terapeutico Alfie farà da compagno di avventure al protagonista di Arctic Awakening, che lui lo voglia o no

A fare compagnia a Kai, che lui lo voglia o no, c'è un therapy robot (la versione del futuro dei cani per il supporto psicologico) che un tribunale gli ha imposto di portarsi sempre con sé. Non sappiamo il perché, ma Alfie, questo il nome del robot, vi dovrà seguire in ogni luogo stando sempre a un massimo di sei metri da voi e Simpson ha già specificato che "non si tratta del solito androide che spiega le cose. La vostra relazione non inizierà con il piede giusto perché Kai non è esattamente entusiasta del fatto che un noioso robot psicoterapeuta commenti tutto quello che fa. Col tempo, il dialogo e le vostre scelte, però, potrete cambiare molte cose del vostro rapporto".

Alfie è stato progettato per essere molto più di un semplice personaggio con cui parlare, lui sarà la chiave per risolvere enigmi, raggiungere luoghi inaccessibili e persino illuminare le buie notti dell'Alaska. "Entrambi siete arenati nel freddo dell'Artico" continua Simpson "e dovrete lavorare insieme per riuscire a uscirne, sia fisicamente che mentalmente". Il terzo personaggio della storia è proprio il vostro co-pilota Donovan che, sopravvissuto, comunica con voi via radio. Da quello che siamo riusciti a vedere dai trailer, sarà lui a dare indicazioni e spunti per la andare avanti in Arctic Awakening.