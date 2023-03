Inazuma Eleven: Victory Road, nuovo trailer del gameplay dal LEVEL-5 VISION 2023

Inazuma Eleven: Victory Road è stato presentato con un nuovo trailer del gameplay in occasione del LEVEL-5 VISION 2023, l'evento che si è concluso alcuni minuti fa e in cui il team giapponese ha mostrato i giochi in uscita fra il 2023 e il 2024.

Introdotto da una serie di spettacolari sequenze cinematografiche in stile anime, il video lascia subito spazio a una serie di sequenze in-game che rivelano lo scenario inedito della Nagumohara Junior High, la scuola che ci troveremo a frequentare nei panni del protagonista Unmei Sasanami.

Nel corso della storia Unmei dovrà ritrovare la propria passione per il calcio, che aveva messo da parte, e cimentarsi con i suoi nuovi compagni in partite dai ritmi incalzanti, che vanteranno sistemi e meccaniche differenti a seconda della piattaforma di destinazione.

A quanto pare Inazuma Eleven: Victory Road potrà contare sulla bellezza di oltre 4500 personaggi tratti dall'intera serie LEVEL-5, all'interno di una specifica modalità che promette di entusiasmare i tantissimi fan di questo franchise.